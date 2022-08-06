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Казахстанка Бибисара Асаубаева стала лучшей шахматисткой Азии

CentralAsia (KZ) -  Казахстанка Бибисара Асаубаева стала лучшей шахматисткой Азии 2021 года. Об этом спортсменка сообщила после церемонии награждения, которая прошла в Индии.

«Вчера прошла церемония вручения наград ФИДЕ 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд вручил мне награду "Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин". Спасибо ФИДЕ за высокую оценку моей работы!», – написала шахматистка.

Бибисара Асаубаева – гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин, чемпионка мира по блицу 2021 года – самая молодая в истории шахмат. Она также серебряный призёр чемпионата мира по рапиду и чемпион Азии 2021 года.

Сейчас Бибисара Асаубаева защищает честь Казахстана на Всемирной шахматной олимпиаде в Индии.

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