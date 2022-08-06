Эрдоган предложил возобновить переговоры Москвы и Киева в Стамбуле

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести в Турции встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил в интервью турецким СМИ после визита в Россию, передает телеканал TRT Haber.

«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», — сказал турецкий лидер.

Он выразил надежду, что, несмотря на трудности, украинский кризис решится на столом переговоров. Эрдоган назвал примером позитивного результата диалога России и Турции заключение сделки об экспорте зерна с Украины и счел необходимым делать шаги для возвращения сторон к переговорам в Стамбуле.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Сочи 5 августа, встреча продлилась примерно четыре часа. По их итогам президенты приняли совместное заявление. Они договорились перевести часть оплаты за поставки российского газа в Турцию в рубли, отстаивать суверенитет Ливии и территориальную целостность Сирии и вместе бороться с терроризмом на ее территории. Также лидеры Турции и России выступили за полное выполнение соглашения о зерновом экспорте, в том числе о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Москва и Киев начали переговоры о мирном урегулировании через несколько дней после начала спецоперации России на Украине. Их важным этапом стала встреча делегатов двух стран в конце марта в Стамбуле, Путин называл ее итоги «прорывом», однако уже в апреле сообщал, что диалог зашел в тупик из-за отхода властей Украины от первоначальных договоренностей. В середине мая Москва и Киев полностью приостановили переговоры.

В конце июля Россия и Украина по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Согласно документу, следить за погрузкой зерна будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе — координационный центр, куда вошли Анкара, Москва, Киев и ООН. Первый сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа.