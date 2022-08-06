Опасность распыления радиоактивных веществ фиксируют на АЭС в Украине

CentralAsia (CA) - Национальная атомная компания Украины «Энергоатом» сегодня сообщила об отключении одного из трёх работающих энергоблоков Запорожской АЭС. Это крупнейшая в Европе станция.

«По состоянию на 08: 00 6 сентября 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушенной нормы радиационной и пожарной безопасности. Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками в течение дня, 5 августа, повлек серьезный риск. В результате атаки у одного из энергоблоков срабатывает аварийный защиту, отделений одного из трех работающих энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность», – говорится в сообщении компании.

Украинская сторона уже назвала этот случай «ядерным терроризмом от России». РФ в свою очередь в обстреле обвиняет украинских военных. Известно, что станция с начала марта находится под «присмотром» российских войск.

По данным украинской стороны, российские военные 5 августа дважды совершили обстрел в сторону ЗАЭС. В 14.30 зафиксированы три взрыва возле промышленной площадки ЗАЭС. Обстрел был совершен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС, возник пожар.

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество немедленно принять меры, чтобы освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины.