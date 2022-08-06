Президенты Турции и России согласовали расчеты за газ в рублях

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи согласовали расчеты за российский газ в рублях. Об этом Эрдоган сообщил в интервью турецким СМИ после визита в Россию. Накануне о таких договоренностях заявлял российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы согласовали с Путиным оплату в рублях (по торговле природным газом). Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим странам», — сказал он (цитата по Anadolu).

Говоря о переговорах, Эрдоган также упомянул тему использования в Турции российских карт «Мир».

«Есть еще карта «Мир» России. Сейчас над ней работают пять наших банков. Здесь тоже очень серьезные разработки», — сказал турецкий лидер, отметив, что в рамках его визита в Сочи состоялись переговоры руководства Центральных банков России и Турции.

О том, что Москва и Анкара договорились начать частично оплачивать поставки газа из России в рублях, 5 августа сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны обсуждают постепенный переход на расчеты в национальных валютах. Он назвал это новым этапом и новой возможностью, в том числе и для развития денежно-финансовых отношений двух стран.