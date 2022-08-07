Узбекистан и Казахстан подготовили итоговые документы по демаркации границ

CentralAsia (UZ) - 5 августа в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, передаёт «Дунё».

Как сообщается, стороны завершили согласование текста проекта двустороннего Договора о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Делегации Узбекистана и Казахстана также сформировали пакета проектов итоговых документов демаркации границы.

Следующая встреча состоится в Узбекистане, стороны согласуют сроки по дипломатическим каналам.