Узбекистан и Казахстан подготовили итоговые документы по демаркации границ

- Узбекистан, общество
- 1:28, 07 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - 5 августа в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, передаёт «Дунё».
Как сообщается, стороны завершили согласование текста проекта двустороннего Договора о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.
Делегации Узбекистана и Казахстана также сформировали пакета проектов итоговых документов демаркации границы.
Следующая встреча состоится в Узбекистане, стороны согласуют сроки по дипломатическим каналам.
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