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Узбекистан и Казахстан подготовили итоговые документы по демаркации границ

CentralAsia (UZ) -  5 августа в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, передаёт «Дунё».

Как сообщается, стороны завершили согласование текста проекта двустороннего Договора о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Делегации Узбекистана и Казахстана также сформировали пакета проектов итоговых документов демаркации границы.

Следующая встреча состоится в Узбекистане, стороны согласуют сроки по дипломатическим каналам.

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