Франция, Китай, ОАЭ и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Газе

CentralAsia (CA) - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Франция и КНР попросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН 8 августа из-за ситуации вокруг сектора Газа, заявила директор Департамента стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел и международного сотрудничества МИД ОАЭ Афра Махш Аль Хамли, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

ОАЭ является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Запрос вместе с ними, Францией и Китаем также подали Ирландия и Норвегия. Ожидается, что стороны обсудят на нем текущую ситуацию в секторе и усилия, которые может предпринять мировое сообщество для урегулирования конфликта.

Ситуация вокруг сектора Газа обострилась во второй половине дня 5 августа, когда армия Израиля начала наносить по нему авиаудары в рамках операции «Рассвет». Власти страны подчеркивали, что ведут боевые действия против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад», а не правящего в регионе ХАМАСа.

В этот же день, ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари. Накануне, 6 августа, военные сообщили об убийстве командующего южным подразделением Халеда Мансура в городе Рафах.