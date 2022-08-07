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В Казахстане за сутки зарегистрировали 1988 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки зарегистрировали 1988 случаев заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 366 832 лабораторно подтверждённых случая заражения КВИ.

Статистика по Сovid-19 за сутки: заразились – 1988, умерли – 1.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки: заболели – 19.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа: заболели – 89 695, умерли – 5357.

Проходят лечение 27 802 человека (27 492 КВИ+ и 310 КВИ-): в тяжёлом состоянии – 34; в состоянии крайней степени тяжести – 9; на аппаратах ИВЛ – 3.

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Коронавирус в Казахстане
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