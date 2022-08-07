Около 80 000 туристов застряли на острове Хайнань из-за локдауна

CentralAsia (CA) - Примерно 80 тыс. туристов попали под действие режима изоляции в китайском курортном городе Санья на острове Хайнань после того, как власти КНР ввели локдаун из-за распространения COVID-19, передает Reuters.

Ограничения вступили в силу в субботу утром. Накануне медицинские службы подтвердили в городе 229 случаев COVID-19, в субботу - 129.

Власти прекратили продажу железнодорожных билетов в этот город, а также отменили все авиарейсы в этом направлении.

Туристов предупредили, что они смогут покинуть город лишь в том случае, если в течение семи дней сдадут пять раз отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Местные отели на период локдауна предлагают скидку в 50%.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 230,4 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.