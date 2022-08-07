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Из Украины в направлении Стамбула вышли еще 4 сухогруза

CentralAsia (CA) -  Из украинских портов Одесса и Черноморск в направлении Стамбула в воскресенье утром вышли еще четыре сухогруза, передает турецкое издание «Анадолу».

Суда «Mustafa Necatı», «Star Helena» и «Glory» отплыли от порта Черноморск, а сухогруз «Riva Mind» из Одессы.

У берегов порта Одесса с субботы ожидает погрузки сухогруз «Fulmar S» под флагом Барбадоса.

Первое судно – «Razoni» проследовало по «зерновому коридору» 1 августа.

Накануне из портов юга Украины отбыли еще три сухогруза.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

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