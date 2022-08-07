Тайвань сообщил о возобновлении полетов и судоходства, ограниченных из-за Китая

CentralAsia (CA) - Водным и воздушным пространством Тайваня снова можно пользоваться, поскольку уведомления Китая о военных учениях возле острова истекли, однако для поддержания безопасности самолеты и корабли будут направлять в обход временно опасных зон, сообщило министерство транспорта и связи республики.

Ведомство отметило, что всего таких зон семь, в одной из них уведомление Китая о военных учениях истекает завтра утром. Власти продолжат следить за обстановкой на этих территориях. Транзитные полеты также возобновляются, авиационные власти Тайваня будут координировать свои действия с соседними районами, чтобы обеспечить безопасность рейсов, отметили в Минтрансе.

По данным ведомства, из-за проведения Китаем военных учений возле острова международные и транзитные полеты с использованием воздушного пространства Тайваня меняли маршрут, чтобы избежать опасной зоны либо отменялись. Что касается морских перевозок, то больше всего ограничения затронули порты Гаосюн, Килунг и Тайбэй, рассказали в Минтрансе, кораблям пришлось изменить навигационные планы, однако существенного влияния на судоходство военные учения Китая не имели.

Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами 4 августа в качестве ответа на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин считает Тайвань своей территорией и рассматривает посещение острова американским политиком как провокацию, которая нарушает принцип «одного Китая». Пелоси заявила, что главной целью визита американской делегации на остров была поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

На время проведения маневров Китай закрыл для полетов шесть зон вокруг Тайваня и выслал уведомления об этом азиатским авиакомпаниям, писал Bloomberg. В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Однако вечером 6 августа Пекин анонсировал еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай прекратить «показывать мускулы». Оборонное ведомство острова сообщало о большом числе китайских кораблей, самолетов и беспилотников у острова, которые в рамках учений имитировали нападение на Тайвань. В военном ведомстве отметили, что направили самолеты и корабли для реагирования на происходящее «надлежащим образом», передавал Reuters.