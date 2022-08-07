экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нидерландах в частном питомнике вылупилась двухголовая черепаха (видео)

CentralAsia (CA) -  Необычная рептилия вылупилась в частном питомнике в нидерландской провинции Гелдерланд. У черепахи оказались две головы, две пары передних лап и два хвоста, передает Еuronews.

Владелец питомника отдал животное на обследование в ветеринарную клинику. По итогам компьютерной томографии выяснилось, что у близнецов под общим панцирем один набор лёгких и одна кишечная система.

Эксперты полагают, что эта двухголовая черепаха имеет все шансы прожить долгую и здоровую жизнь. Особи этого вида могут доживать до 150 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Украине конфискованы российские активы на сумму $765 млн,- Зеленский
  • Во Франции сформировали антикризисный штаб для борьбы с рекордной засухой
  • Тайвань сообщил о возобновлении полетов и судоходства, ограниченных из-за Китая


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com