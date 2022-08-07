В Нидерландах в частном питомнике вылупилась двухголовая черепаха (видео)
- Азия и мир, общество
- 14:17, 07 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Необычная рептилия вылупилась в частном питомнике в нидерландской провинции Гелдерланд. У черепахи оказались две головы, две пары передних лап и два хвоста, передает Еuronews.
Владелец питомника отдал животное на обследование в ветеринарную клинику. По итогам компьютерной томографии выяснилось, что у близнецов под общим панцирем один набор лёгких и одна кишечная система.
Эксперты полагают, что эта двухголовая черепаха имеет все шансы прожить долгую и здоровую жизнь. Особи этого вида могут доживать до 150 лет.
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