Российскую журналистку Дарью Асламову задержали в Косове по подозрению в шпионаже

CentralAsia (CA) - Полиция Косова в ночь с субботы на воскресенье задержала российскую журналистку Дарью Асламову. Министр внутренних дел Косова Джелаль Свечлия сообщил, что Асламову подозревают в шпионаже. Подробностей обвинения министр не раскрыл. Журналистку задержали на границе с Сербией, когда она пыталась въехать в Косово как корреспондент газеты «Комсомольская правда».

Утром 7 августа Асламова вышла на связь с редакцией и сообщила, что ее отпустили после допроса, но заставили вернуться в Сербию, настоятельно рекомендовав покинуть территорию Косова. До границы россиянка добиралась самостоятельно на автобусе. Пограничники с сербской стороны также допрашивали ее.

На своей странице в фейсбуке глава косовского МВД написал: «Многие страны доказали, что Асламова занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку... Ее попытка въехать в нашу страну, совпадающая с событиями на севере страны, ясно доказывает, что Россия присоединилась к пропаганде Сербии с целью дестабилизации нашей страны».

Позднее министр внутренних дел написал, что «в рамках моих законных полномочий, исходя из Закона об иностранцах, ст. 17 и 66 А, я объявил Дарью Асмалову нежелательной в Республике Косово. Въезд этого лица на территорию Республики Косово запрещен на пять лет. Любой, кто с определенными целями или директивами нарушает или пытается дестабилизировать нашу страну, без сомнений столкнется с силой законов Республики Косово».

Свечлия также опубликовал фотографии Асламовой вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и президентом Сирии Башаром Асадом.

Газета «Комсомольская правда» сообщила, что Асламова была в Сербии по её редакционному заданию, чтобы подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

Асламова - российский журналист, писательница, радиоведущая. Колумнист, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». Известна также как автор книги «Приключения дрянной девчонки».