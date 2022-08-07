В Узбекистане выявили 34 случая коронавируса

- Узбекистан, общество
- 17:36, 07 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 6 августа выявили 34 случая коронавируса, передаёт Минздрав.
Согласно информации, всего с начала пандемии заболело свыше 243 328 человек.
За день выздоровели 48 пациентов.
Ранее сообщалось, что 90% заразившихся коронавирусом узбекистанцев оказались непривитыми.
Также у коронавируса обновились симптомы. Лихорадка, потеря обоняния больше не являются признаками заболевания.
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