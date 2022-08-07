Сборная Туркменистана прибыла в Турцию для участия в Играх исламской солидарности

CentralAsia (TM) - В Конью прибыла делегация Туркменистана, которая примет участие в предстоящих в Турции с 9 по 18 августа V Играх исламской солидарности.

Несмотря на то, что торжественная церемония открытия Исламиады состоится 9 августа, первые состязания по велоспорту стартовали уже 5 августа.

На играх будут разыграны 483 комплекта медалей.

V Игры исламской солидарности будут охватывать следующие дисциплины: стрельба, легкая атлетика, баскетбол 3х3, велоспорт, гимнастика (спортивная, художественная, аэробика), футбол, фехтование, борьба, тяжелая атлетика, гандбол, дзюдо, карате, кикбоксинг, настольный теннис, стрельба из лука, тхэквондо, волейбол, плавание и национальные виды стрельбы из лука. А паралимпийцы испытают свои силы в легкой атлетике, настольном теннисе, стрельбе из лука, бочче и плавании.

Согласно информации на официальном сайте Министерства спорта и молодёжной политики Туркменистана, туркменские спортсмены примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, стрельбе из лука, баскетболе 3х3, велоспорте, фехтовании, художественной гимнастике, дзюдо, карате, кикбоксинге, плавании, тяжелой атлетике, вольной и греко-римской борьбе и традиционной стрельбе из лука.