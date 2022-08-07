В Китае в результате пожара обрушился 900-летний мост (видео)

CentralAsia (CA) - Китайский деревянный арочный мост возрастом более 900 лет обрушился в результате пожара в уезде Пиннань в провинции Фуцзянь. Об этом сообщает 7 августа китайское издание Global Times.

Инцидент произошел накануне вечером. По данным издания, причина пожара еще не установлена. По предварительным данным, пострадавших нет. Известно, что открытый пожар на мосту был потушен примерно за 10 часов, корпус 900-летнего деревянного моста сгорел дотла в течение первых 20 минут пожара.

По мнению эксперта по древней архитектуре Пекинского университета Сюй Итао, вероятной причиной пожара мог стать человеческий фактор.

«Я предполагаю, что это, вероятно, было вызвано рукотворными действиями, а не стихийным бедствием, самовозгорание моста на воде редко бывают», — заявил он газете.

Этот мост известен как Ваньань. Он был возведен во времена династии Сун (960-1279). В 1708 году мост пострадал от пожара и был восстановлен в 1742 году. В 1991 году мост получил статус охраняемого объекта регионального уровня, а в 2006 году этот уровень был повышен до национального. По информации Global Times, этот мост являлся самым длинным деревянным арочным мостом в Китае (98,2 м).