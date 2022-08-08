Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Монголию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - Вчера /07.08.2022/ в Монголию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Б.Батцэцэг прибыл министр иностранных дел Ван И, член Госсовета КНР.

В аэропорту Чингисхана его встретил заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр.

В рамках данного визита министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И проведут переговоры и обсудят вопросы всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами, такие как активизация экономического сотрудничества и реализация проектов развития.

Они обсудят такие вопросы, как интенсификация, увеличение экспорта продукции горнодобывающей промышленности, расширение деятельности приграничных портов, а также обменяются мнениями по международным и региональным вопросам.

В ходе визита будет подписан меморандум о согласовании технических условий приграничной железной дороги в рамках проекта по соединению порта Гашуунсухайт — Ганцмод, который является основным шлюзом для экспорта и импорта горнодобывающей продукции из Монголии и Китая.

источник и фото: МИД Монголии

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