экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мужская сборная Монголии обыграла Японию, а женская сборная обыграла Венгрию по шахматам

CentralAsia (MNG) -  На Всемирной шахматной Олимпиаде-2022 в Ченнаи (Республика Индия) женская сборная Монголии, обыграв 6 августа в 8-м туре сборную Венгры (2,5:1,5), занимает 7-е место среди 162 команд.

Наши девушки опережают вторую и третью команды Индии, хозяек Олимпиады, а также сильные сборные Израиля, Венгрии и США.

Наша мужская сборная, выиграв в 8-м туре сборной Японии (4 : 0), занимает пока 44 место среди 188 команд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Сборная Туркменистана прибыла в Турцию для участия в Играх исламской солидарности
  • Зеленский призвал ввести новые санкции против России из-за обстрела Запорожской АЭС
  • Выставка о жизни кочевников, в том числе монгольских, откроется в Национальном музее Катара


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com