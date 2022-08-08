Мужская сборная Монголии обыграла Японию, а женская сборная обыграла Венгрию по шахматам

CentralAsia (MNG) - На Всемирной шахматной Олимпиаде-2022 в Ченнаи (Республика Индия) женская сборная Монголии, обыграв 6 августа в 8-м туре сборную Венгры (2,5:1,5), занимает 7-е место среди 162 команд.
Наши девушки опережают вторую и третью команды Индии, хозяек Олимпиады, а также сильные сборные Израиля, Венгрии и США.
Наша мужская сборная, выиграв в 8-м туре сборной Японии (4 : 0), занимает пока 44 место среди 188 команд.
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