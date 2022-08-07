Turkish Airlines и Flydubai открывают рейсы в Ашхабад

CentralAsia (TM) - По информации источников turkmen.news в Туркменистане, а также в Турции и ОАЭ, авиакомпании Turkish Airlines и Flydubai впервые с начала пандемии начнут выполнять в Ашхабад прямые регулярные авиарейсы. На сайтах авиакомпаний открылась продажа билетов с 1 сентября (Turkish Airlines) и с 30 октября (Flydubai).

На сайте турецкого авиаперевозчика можно купить билет только в одну сторону – из Стамбула в Ашхабад – за 9640 лир ($538). До пандемии билет «туда-обратно» стоил примерно $350. Будут ли самолеты летать из Ашхабада в Стамбул пустыми, пока неизвестно. Судя по расписанию, рейсы будут ежедневными.

На сайте эмиратской авиакомпании билет можно приобрести в оба конца. Так, например, самый дешевый билет в Ашхабад 11 ноября и назад в Дубай 18 ноября обойдется в 2793 дирхама ($760). Рейсы, согласно предложению на сайте, будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Регулярное пассажирское авиасообщение между Туркменистаном и другими странами было приостановлено весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. На протяжении двух с половиной лет попасть в Туркменистан или выехать из него можно было лишь редкими чартерными рейсами и только с разрешения Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней.

В результате, за границей застряли тысячи граждан Туркменистана. В Турции – самом популярном до пандемии направлении среди туркменских трудовых мигрантов – не раз проходили акции протеста. Люди требовали позволить им вернуться в страну либо выпустить из Туркменистана их родных.

Последняя подобная акция прошла в ночь со второго на третье августа в аэропорту Стамбула перед регистрацией на очередной чартерный рейс авиакомпании «Туркменистан». Сотни граждан, не попавших на этот самолет, требовали открытия границ и возможности улететь домой.