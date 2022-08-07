Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, - СМИ

CentralAsia (CA) - Египетские посредники предложили объявить перемирие в секторе Газа с 19:00 по Гринвичу , сообщил Reuters источник в египетских службах безопасности. По его словам, Израиль дал положительный ответ. Позднее агентство сообщило, что палестинский представитель сообщил, что перемирие начнется с 17:00 по Гринвичу.

Палестино-израильский конфликт обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Местные власти подчеркивали, что ведут ее против движения «Исламский джихад». Эскалация вызвана задержанием в лагере палестинских беженцев в Дженине одного из лидеров группировки.

В результате ударов Израиля были убиты командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.

Минздрав палестинского анклава в Газе сообщил о более чем 30 погибших и свыше 215 раненых в результате авиаударов. В ответ из Газы было выпущено порядка 580 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.

Представитель ЦАХАЛ генерал Ран Кохав ранее предупреждал, что операция может продлится неделю. Израильский премьер-министр Яир Лапид до этого говорил, что власти хотят устранить «угрозу» местному населению и не боятся затяжного конфликта. Глава израильского агентства безопасности (ШАБАК) Ронен Бар 7 августа заявил, что военные достигли большей части целей операции и ее можно закончить.