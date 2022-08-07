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Карандаши из Чехии Koh-i-Noor могут подорожать на 20% из-за санкций против России

CentralAsia (CA) -  Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor могут подорожать на 15–20% из-за санкций против России, сообщает Seznam Zpravy. Компания больше не может закупать древесину напрямую у РФ.

«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который покупает сырье у России, и везем через океан», – объяснил изданию владелец компании Властислав Бржиза. Он отказался давать какие-либо прогнозы, так как неизвестно, как рост цен повлияет на покупателей.

Но, как отмечает Властислав Бржиза, несмотря на проблемы с Россией, где у компании было производство и магазины, холдинг Koh-i-Noor переживет резкий рост цен на сырье и нынешний кризис. По его словам, ситуация будет хуже для малого бизнеса.

Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России 8 апреля. Он был объявлен в рамках пятого пакета санкций из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали все основные категории товаров, которые поставлялись на экспорт, в том числе древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. Кроме того, страны ЕС ввели запрет на вывоз в Россию отдельных видов лесной продукции, включая пиломатериалы, древесные плиты, фанеру, бумагу и картон, а также продукцию машино- и станкостроения для лесной промышленности.

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