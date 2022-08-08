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Группа по гражданским вопросам армии США поддерживает здоровье скота в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Группа по гражданским вопросам армии США из посольства США в партнерстве с монгольской неправительственной организацией «Степь и копыта» и Фондом Азии провела медико-ветеринарную информационно-просветительскую программу в аймаке Булган 24-28 июля.

Программа включала занятия по оказанию первой помощи и ветеринарному уходу за скотом для кочевников-скотоводов. Медик армии США провел занятия по оказанию первой помощи, посвященные основным медицинским навыкам, таким как остановка кровотечения и наложение шин. Ветеринар из Монгольского института ветеринарной медицины провел занятия по надлежащей ветеринарной практике для поддержания здоровья скота, выявлению и лечению распространенных болезней животных и монгольским ветеринарным законам. Группа по гражданским делам армии США также пожертвовала ветеринарные и медицинские принадлежности для помощи в уходе за местным стадом домашнего скота.

Группы по гражданским вопросам армии США являются важной частью усилий Соединенных Штатов по наращиванию общего потенциала со странами-партнерами по всему миру. Подобные медицинские и ветеринарные проекты имеют жизненно важное значение для укрепления здоровья и продовольственной безопасности. Соединенные Штаты гордятся своим партнерством с Монголией, направленным на укрепление средств к существованию скотоводов и обеспечение надежного снабжения населения Монголии продовольствием.

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