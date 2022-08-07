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Зеленский призвал ввести новые санкции против России из-за обстрела Запорожской АЭС

CentralAsia (CA) -  Из-за обстрелов Запорожской АЭС против России нужно ввести новые санкции. Об этом после беседы с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Украины Владимир Зеленский в Твитер.

«Российский ядерный террор требует решительного ответа международного сообщества – санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива», – написал Зеленский в Твиттере.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обстрел территории Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, «подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью людей и окружающей среде в Украине и за ее пределами».

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных, но обслуживается украинским персоналом. На этой неделе территория станции подверглась обстрелам, в том числе в ночь с субботы на воскресенье. Россия обвиняет в обстреле Украину. В Киеве заявляют, что обстрел ведут российские войска.

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