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Монголия впервые предоставила Молдове разрешение на перевозку грузов

CentralAsia (MNG) -  Монголия впервые предоставила Республике Молдова разрешение на международные перевозки грузов, сообщило сегодня Национальное агентство автомобильного транспорта Молдава (ANTA).

«В связи с многочисленностью обращений и повышенным интересом перевозчиков нашей страны к международным автомобильным перевозкам грузов по территории Монголии Национальное агентство автомобильного транспорта при отсутствии межправительственного соглашения получает ответ на запросы для выдачи разрешений на текущий год", - говорится в сообщении.

Таким образом, Министерство дорожного развития и транспорта Монголии демонстрирует свою открытость и готовность к сотрудничеству, предлагая квоту в 20 разрешений на двусторонние/транзитные перевозки и 10 разрешений на перевозку грузов в/из третьих стран, указывает ANTA.

Разрешения действительны до 31 января 2023 года.

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