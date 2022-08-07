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В Казахстане средь бела дня зарезали бизнесмена. Видео убийства появилось в соцсетях

CentralAsia (KZ) -  6 августа около 21: 30 часов на парковке вблизи центрального городского парка Уральска произошло убийство 48-летнего мужчины. Ему нанесли ножевые ранения, от которых он скончался.

В полиции сообщили, что в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Остальные подробности разглашению не подлежат до момента окончания досудебного расследования, — сообщили в ДП ЗКО.

Позже стало известно, что погибшего звали Еркин Мухангалиев, он являлся владельцем кафе «Гульчатай» (бывший ресторан «Астория»).

Во время проведения розыскных мероприятий, полицейские обнаружили видеозапись на которой двое мужчин убегают со стороны места, где было совершено преступление.

В настоящее время достоверно установлено, что полиция располагает их фотороботами.

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