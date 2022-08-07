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Казахстанский чемпион мира отдал приз в $2 тыс сельскому спортзалу

CentralAsia (KZ) -  Борец из Актау Камиль Куруглиев отдал свой призовой миллион на покупку ковра для спортзала села Кызылсай, передает Lada.kz.

В этом июне юные спортсмены из села Кызылсай приезжали в Актау в зал на совместные тренировки по борьбе. В ходе общения выяснилось, что у них нет даже борцовского ковра. Они тренируются на старых татами для каратэ.

Удостоившемуся «золота» Камилю Куруглиеву на прошедшем чемпионате мира U17 по вольной борьбе в Риме бизнесмен и общественный деятель из Алматы Ерлан Кожасбаев подарил 1 000 000 тенге.

Камилю пришла идея приобрести борцовской ковер в секцию по вольной борьбе для юных спортсменов из села Кызылсай. Как стало известно, борцовский ковер уже доставили.

31 июля Камиль Куруглиев стал чемпионом мира по вольной борьбе. Спортсмена встретили на родине с музыкой и овациями.

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