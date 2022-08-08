Железнодорожное сообщение CMA CGM между Китаем и Монголией возобновляется

CentralAsia (MNG) - Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил, что железнодорожное сообщение между Китаем и Монголией снова активно в его портфеле интермодальных и транспортных решений.

Железнодорожное сообщение Китай — Монголия было закрыто из-за серьезных заторов и длительных задержек в порту шлюза для грузов, направляющихся в Улан-Батор в Монголии, но CMA CGM сообщила, что железнодорожный оператор сообщил, что «ситуация значительно улучшилась».

Таким образом, компания со штаб-квартирой в Марселе подтвердила, что теперь она принимает заказы на товарную железную дорогу Тяньцзинь (Китай) > Улан-Батор (Монголия).

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