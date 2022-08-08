Монголия и АБР запускают гибридные возобновляемые источники энергии

CentralAsia (MNG) - АБР вводит в эксплуатацию автономную возобновляемую гибридную энергетическую систему на Алтае, Монголия

В августе Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии открыли новую гибридную энергетическую систему в сомоне Алтай, в западном аймаке Говь-Алтай. Проект обеспечивает электроэнергией удаленный сомон, который находится в 400 километрах от Алтае-Улиастайской энергосистемы, а между ними лежат Алтайские горы.

«Эта новая гибридная энергетическая система обеспечит более 1500 местных жителей, 350 домохозяйств и 25 организаций в одном из самых изолированных сомонов Монголии высококачественной возобновляемой энергией с использованием неисчерпаемой солнечной энергии», — сказал заместитель министра энергетики М. Баярмагнай. «Этот проект является примером того, как правительство работает над предоставлением самых необходимых услуг, внедряя инновационные технологии на благо людей».

Гибридный проект «Алтай сомон» является одним из проектов по возобновляемым источникам энергии, поддерживаемым в рамках проекта АБР по расширению сектора возобновляемых источников энергии, который будет поддерживать 41 мегаватт распределенных систем возобновляемых источников энергии. В этих подпроектах будет использоваться ряд технологий использования возобновляемых источников энергии для обеспечения чистой электроэнергией и теплом в географически разбросанных центрах потребления в менее развитом регионе Западной Монголии. Проект был одобрен в сентябре 2018 года при кредитном финансировании АБР и грантовом софинансировании от Стратегического климатического фонда и Японского фонда для совместного кредитного механизма.

В проекте представлены новейшие инновационные технологии автономных солнечных электростанций, такие как BMS (система управления батареями) и EMS (система управления энергопотреблением), первое в своем роде приложение в стране, и продвигает усилия Монголии по расширению использования возобновляемых источников энергии. вместимость.

«Новая гибридная система является демонстрацией приверженности правительства переходу к использованию более современных и чистых технологий в стране», — сказала главный специалист АБР по энергетике Шеннон Коулин. «Система не только обеспечит безопасное электроснабжение людей, но и не будет способствовать локальному загрязнению воздуха, которое может затронуть даже изолированные регионы Монголии в зимние месяцы».

Министерство энергетики Монголии подписало контракт на проектирование, поставку и строительство с победителем торгов, совместным предприятием Shuangdeng Group из Китайской Народной Республики и ESPM International из Монголии, для гибридной системы в третьем квартале 2021 года и строительства. охватывал период с октября 2021 г. по июль 2022 г. Присужденный контракт на сумму 1,1 миллиона долларов предусматривал расширение и модернизацию предыдущей гибридной системы, обслуживающей сообщество.

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