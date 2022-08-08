ОАЭ стремятся к укреплению мощных экономических связей с Монголией

CentralAsia (MNG) - Обсуждения между двумя странами важны в контексте недавних соглашений CEPA ОАЭ.

ОАЭ стремятся укрепить свои экономические отношения с Монголией, сообщило во вторник государственное информационное агентство Wam.

В сообщении говорится, что министр экономики Абдулла бин Тук провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в ОАЭ Одонбаатар Шижээхуу, чтобы изучить возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«Монголия — это многообещающий рынок, с которым мы стремимся увеличить торговые и инвестиционные обмены, особенно в таких секторах, как туризм, авиация, логистика, сельское хозяйство и торговля кормами для животных, продовольственная безопасность, помимо других стратегических областей, представляющих общий интерес», — сказал г-н бин Тук.

В ходе встречи министр подчеркнул приверженность ОАЭ укреплению экономического и торгового партнерства с Монголией.

По состоянию на 2021 год ОАЭ являются торговым партнером номер один в арабских странах и странах Персидского залива.

Ненефтяная торговля между двумя странами выросла на 119 процентов в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Ненефтяной экспорт ОАЭ в Монголию за этот период увеличился на 81 процент, в основном за счет поставок медицинской и фармацевтической промышленности. , строительные материалы, продукты питания, бензин и минеральное масло, говорится в сообщении.

«Партнерство также направлено на расширение сотрудничества в частном секторе между двумя сторонами путем освещения доступных возможностей на наших рынках, изучения новых механизмов сотрудничества и содействия обмену опытом», — сказал г-н бин Тук.

В ходе обсуждений министра с монгольским официальным лицом была рассмотрена стратегия ОАЭ по привлечению талантов и компетенций из всех жизненно важных секторов, а также разъяснена модель всеобъемлющих соглашений об экономическом партнерстве (CEPA), в рамках которой страна на данный момент подписала три соглашения с Индией, Индонезией и Израилем.

Ожидается, что к концу 2022 года будет заключен аналогичный договор с Южной Кореей, направленный на расширение экономического партнерства между двумя странами как минимум до 20 миллиардов долларов в следующие три-пять лет.

ОАЭ также начали вести торговые переговоры с такими странами, как Турция, Грузия и Филиппины.

Посредством этих соглашений ОАЭ стремятся расширить свои партнерские отношения для выхода на стратегические глобальные рынки в соответствии с целями Принципов 50-ти и Столетия 2071 ОАЭ по созданию высококонкурентной национальной экономики, основанной на знаниях и инновациях.

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