Выставка о жизни кочевников, в том числе монгольских, откроется в Национальном музее Катара

CentralAsia (MNG) - Музеи Катара проведут 27 октября в Национальном музее Катара выставку, посвященную богатому культурному наследию кочевников посреди пустыни Сахара, арабского Ближнего Востока и Монголии.

Выставка проводится в рамках ряда культурных инициатив, разработанных Музеями Катара в 2022 году, и в рамках обеспечения престижа Катара как выдающегося художественного и культурного центра на региональном и международном уровнях.

Галерея, которая продлится до 14 января 2023 года, рассказывает о жизни кочевников и полукочевников в трех регионах — Сахаре, Катаре и Монголии, а также об усилиях этих групп по установлению и сохранению значимой и богатой социальной жизни в дополнение к формированию глубоких и красивых культурных стереотипов в среде, полной вызовов.

На выставке будет представлена богатая коллекция артефактов и исторических фотографий из Национального музея Катара и других музеев.

Она также будет включать коллекции, заимствованные из международных музеев, включая Национальный музей Монголии, Музей Дю-Ке-Бранли во Франции и Венский музей глобуса, а также другие музеи.

С другой стороны, деятельность Pipilotti Rist Your Brain to me, My Brain to You Gallery будет продолжаться в Национальном музее Катара до 20 декабря, чтобы дать возможность болельщикам Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре насладиться первой в своем роде выставкой для известный швейцарский художник на Ближнем Востоке.

Выставка, которая проводится в партнерстве с Министерством здравоохранения (MoPH) и Медицинской корпорацией Hamad, зависит в основном от технологии пикселей, состоящей из 12000 светодиодных лампочек, установленных в выставочном зале.

Лампочки запрограммированы на включение под звуковую дорожку, изображающую в воображении посетителей природные пейзажи Катара.

Она также поддерживает цели партнерства между Министерством здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения, ФИФА и Высшим комитетом по доставке и наследию (SC), которое направлено на то, чтобы сделать чемпионат мира по футболу FIFA 2022 года в Катаре возможностью для укрепления физического и психологического здоровья и моделью здоровья. и безопасность, за которой последуют будущие гигантские спортивные мероприятия.

