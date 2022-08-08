Erdene Resource приступает к работам на монгольском золоторудном месторождении, — Mining Journal

CentralAsia (MNG) - «Мы ожидаем, что проблемы на китайско-монгольской границе начнут утихать».

Компания Erdene Resource Development Corp, расположенная в Новой Шотландии, начала подготовительные работы на своем золоторудном месторождении Баян-Хөндий в Монголии.

«Разрешения были получены для большинства объектов, остальные ожидаются в ближайшие месяцы», — сказал исполнительный директор Erdene Питер Акерли.

В феврале разрешения на строительство получили восемь объектов, в том числе запланированные при обустройстве площадки и первоначальном строительстве. Erdene ожидает одобрения перерабатывающей установки, которая находится на рассмотрении регулирующих органов, в сентябрьском квартале 2022 года.

«Мы ожидаем, что проблемы на китайско-монгольской границе начнут уменьшаться, что даст нам хорошие возможности для полного строительства».

По словам Erdene Resource, компания завершила расширение лагеря, установку коммуникационной инфраструктуры и внедрение программного обеспечения для управления проектом.

Она в основном завершила переоценку и проведение тендеров на поставку основного оборудования и строительные работы, а также выбрала краткий список поставщиков для основных проектных работ.

Erdene полагает, что недавнее бурение на месторождении Ulaan Southeast к западу от Баян-Хөндий указывает на наличие дополнительных ресурсов золота на западе и на глубине. По словам Акерли, Erdene рассматривает возможность открытия многомиллионного месторождения золота в Баян-Хөндий.

Erdene также выполнила соглашения сообщества, осуществив несколько программ на уровне сообщества для поддержки общественного здравоохранения и согласия и посадив 10 000 эндемичных растений и деревьев в питомнике площадью два гектара. Питомник станет частью будущей мелиорации и защиты окружающей среды.

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