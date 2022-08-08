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В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино

CentralAsia (CA) -  Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили «РИА Новости» в столичной прокуратуре и управлении МЧС.

Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время «сверхсильного» ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим.

«Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих», - сказала «РИА Новости» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В правоохранительных органах «РИА Новости пояснили», что двое погибших - граждане Кыргызстана, один - из Таджикистана.

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