Узбекистан лидирует в турнирной таблице шахматной олимпиады в Индии

CentralAsia (UZ) - В девятом туре 44-й шахматной олимпиады, прошедшей 7 августа в индийском Ченнаи, мужская сборная Узбекистана по шахматам обыграла команду Армении со счетом 3:1.

Узбекистан поднялся на 1-е место в олимпийской турнирной таблице.

До 7 августа сборные Армении и Узбекистана без поражений участвовали в Олимпиаде. По состоянию на 8 августа Узбекистан стал единственной командой, участвовавшей в Олимпиаде без поражений.

В девятом туре 16-летний гроссмейстер Джавохир Синдоров победил 28-летнего Самвела Тер-Саакяна. 20-летний Нодирбек Якуббоев сыграл вничью с 33-летним Грантом Мелкумяном. 27-летний Джахангир Вахидов победил 31-летнего Роберта Оганесяна. 17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусаттаров и 38-летний Габриэль Саргсян не определили победителя.

Узбекистан стал единоличным лидером в турнирной таблице с 16 очками среди 188 команд в прошедших до сих пор соревнованиях. Команда Индия-2 сыграла вничью с Азербайджаном (2:2) и осталась на втором месте с 15 очками.

Женская сборная Узбекистана по шахматам уступила Израилю со счетом 1,5:2,5. Женская сборная с 10 очками занимает 40-е место из 164 команд.