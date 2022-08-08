В Казахстане за сутки выявили 1373 случая COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в Карагандинской области – 327;
в городе Нур-Султан – 301;
в городе Алматы – 202;
в городе Шымкент – 12;
в Акмолинской области – 89;
в Павлодарской области – 83;
в Костанайской области – 63;
в ЗКО – 49;
в Жамбылской области – 40;
в Актюбинской области – 28;
в СКО – 26;
в Атырауской области – 26;
в Кызылординской области – 25;
в Жетысуской области – 24;
в Абайской области – 22;
в Алматинской области – 12;
в Мангистауской области – 16;
в Туркестанской области – 16;
в ВКО – 10;
в Улытауской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев.
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