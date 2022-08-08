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В Казахстане за сутки выявили 1373 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в Карагандинской области – 327;

в городе Нур-Султан – 301;

в городе Алматы – 202;

в городе Шымкент – 12;

в Акмолинской области – 89;

в Павлодарской области – 83;

в Костанайской области – 63;

в ЗКО – 49;

в Жамбылской области – 40;

в Актюбинской области – 28;

в СКО – 26;

в Атырауской области – 26;

в Кызылординской области – 25;

в Жетысуской области – 24;

в Абайской области – 22;

в Алматинской области – 12;

в Мангистауской области – 16;

в Туркестанской области – 16;

в ВКО – 10;

в Улытауской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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