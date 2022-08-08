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Китай объявил регулярные военные учения у берегов Тайваня
Продолжение: Армия Китая начала военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. ВидеоПредыстория: КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

CentralAsia (CA) -  Китайские военные отныне будут проводить регулярные учения на восточной стороне срединной линии Тайваньского пролива. Выдержку из сообщения государственного телевидения Китая приводит агентство Reuters.

Срединная линия в проливе между островом Тайвань и материковым Китаем является неофициальной линией контроля, которую военные самолеты и корабли с обеих сторон обычно не пересекают. Согласно заявлению государственного ТВ, срединная линия никогда не была признана юридически и является «фантомной» линией, проведенной американскими военными для своих нужд в прошлом веке.

Во вторник, 2 августа спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вопреки предостережениям Пекина. На этом фоне Народно-освободительная армия Китая начала масштабные морские учения в шести районах вблизи острова. В армии Китая не уточнили, продолжатся ли учения после 7 августа. Об этом сообщает Associated Press.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.

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