После прихода к власти талибов в Афганистане закрылось более 200 СМИ

CentralAsia (CA) - Более 200 СМИ прекратили свою деятельность в Афганистане, а 7000 работников СМИ потеряли работу с тех пор, как талибы захватили власть в августе прошлого года, в то время как экономика страны продолжает сокращаться, пишет Кhaama.

Выразив обеспокоенность по поводу ухудшения положения афганских СМИ, Федерация журналистов и СМИ Афганистана (AFJM) отметила, что они внесли предложения международному сообществу и Исламскому Эмирату о защите работников СМИ.

Но проблема и постоянно растущие ограничения продолжают расти под руководством талибов, которые настаивают на официальном признании с тех пор, как находятся у власти.

«В прошлом году из 544 СМИ было закрыто 218, а из 1200 работников СМИ 7000 потеряли работу», — сказал глава Свободной ассоциации афганских журналистов Худжатулла Муджаддиди. Несколько чиновников из СМИ заявили, что не могут выплачивать зарплату своим сотрудникам из-за плохой экономики.

«Местные СМИ Тахара столкнулись с экономическими проблемами, они потеряли своих сотрудников, и их деятельность прекратилась», - сказал директор СМИ в Тахаре Абдул Сами Хавари.

«У нас здесь было семь сотрудников, но из-за экономических проблем мы их уволили», — сказал TOLONews другой владелец СМИ, Садрудин Кунарай. Медиасообщество продолжает сталкиваться с огромными проблемами при режиме талибов, когда многие организации были вынуждены закрыться из-за экономического коллапса, угроз и драконовских ограничений на освещение событий.

«Большинство журналистов, потерявших работу, не могут прокормить свои семьи, — говорит журналист Парвин Икбалли.

По данным AFJM, до прихода к власти талибов в афганских СМИ работало более 2800 женщин; более 2100 из них потеряли работу.

Недавний опрос, проведенный Национальным союзом журналистов Афганистана (ANJU), входящим в IFJ, в 33 провинциях, показывает, что с 15 августа 2021 года закрылись 318 СМИ. Кризис сильнее всего ударил по газетам: только 20 из 114 продолжают публиковаться. Согласно отчету, составленному для IFJ, 51 телеканал, 132 радиостанции и 49 интернет-СМИ прекратили свою деятельность.

По данным некоторых организаций, поддерживающих СМИ, более 70% СМИ прекратили свою деятельность после прихода к власти талибов.