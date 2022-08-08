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Из Турции в Узбекистан экстрадируют мужчину, находившегося в розыске 7 лет

CentralAsia (UZ) -  В Турции задержали узбекистанца, который находился в розыске на протяжении семи лет «за терроризм и посягательство на конституционный строй», сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Согласно информации, уроженец Ромитанского района Бухарской области поймали в ходе спецоперации. Его поместили в следственный изолятор и в скором времени экстрадируют в Узбекистан.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статье 155 (Терроризм), статье 156 (Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды), статье 159 (Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан), статье 244-1 (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и статье 244-2 (Создание, руководство религиозными экстремистскими, сепаратистскими, фундаменталистскими или иными запрещенными организациями) Уголовного кодекса.

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