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Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский учредил медаль «За оборону Украины». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

На медали изображены мечи, скрещивающиеся под прямым углом, а также герб страны. На оборотной стороне награды выгравирована надпись «За оборону Украины».

Согласно указу, медалью будут награждать военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, а также разведчиков, принимавших участие «в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны» страны. Также награду будут вручать гражданам и волонтерам, внесшим «весомый вклад в укрепление обороны».

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