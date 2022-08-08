Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»
- Азия и мир, общество
- 10:09, 08 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский учредил медаль «За оборону Украины». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
На медали изображены мечи, скрещивающиеся под прямым углом, а также герб страны. На оборотной стороне награды выгравирована надпись «За оборону Украины».
Согласно указу, медалью будут награждать военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, а также разведчиков, принимавших участие «в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны» страны. Также награду будут вручать гражданам и волонтерам, внесшим «весомый вклад в укрепление обороны».
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