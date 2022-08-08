Полный текст совместного заявления министров иностранных дел Монголии и Китайской Народной Республики

Батцэцэг Батмөнх и Ван И

CentralAsia (MNG) -

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх: Состоялись переговоры и обмен мнениями о дружественных отношениях и сотрудничестве между Монголией и Китаем. Было рассмотрено сотрудничество Монголии и Китая, обсуждены регулирование частоты визитов, экономические и пограничные вопросы. В это время нестабильных международных отношений и пандемии полностью не исчезла, мы договорились еще больше укреплять наше всестороннее стратегическое сотрудничество и сотрудничество в качестве дружественного соседа и укреплять наше более тесное сотрудничество. Взаимовыгодное сотрудничество между Монголией и Китаем будет укрепляться и углубляться во всех областях. Путем соединения приграничных портов с железными дорогами и создания новых шлюзов создаются условия для долгосрочного устойчивого экспорта продукции горнодобывающей промышленности.

Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам экспорта сельхозпродукции, хода реализации совместных проектов развития в рамках грантов и льготных кредитов, наращивания сотрудничества в сфере нефтепродуктов. Стороны договорились активизировать строительство гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн. Отметив, что цель по увеличению двустороннего товарооборота до 10 миллиардов долларов США достигнута, в будущем возможен рост товарооборота.

В рамках интенсификации приграничного порта решен вопрос о соединении порта Гашуунсухайт — Ганцмод железнодорожным транспортом и подписано долгосрочное соглашение о поставках угля с Китаем. Мы приняли во внимание вопросы, поднятые нашей стороной относительно соединения порта Ханги — Мандал железной дорогой, и договорились связаться с соответствующими национальными учреждениями.

Мы обсудили вопросы упорядочения суточного количества поездов из морских портов Китая в Монголию, увеличения количества обменов поездами на железной дороге Порт Замын-Ууд — Эрээн, увеличения пропускной способности приграничных портов, превращения портов в типовые порты, отвечающие мировые стандарты. Главы государств договорились о совместной реализации проектов в рамках национальной программы «Изменение климата, опустынивание и миллиард деревьев».

В плане сотрудничества в сфере гуманитарной деятельности было согласовано, что монгольские студенты, обучающиеся в Китае, продолжат обучение в классах. Говорили об облегчении взаимного передвижения граждан. Наши две страны активно сотрудничали в рамках ООН и других международных организаций, поэтому договорились продолжать сотрудничество в этом направлении. Монголия высоко ценит вклад Китая в сохранение мира и безопасности людей и укрепление международного правопорядка. Он выразил свою поддержку глобальным инициативам в области развития и глобальной безопасности, предложенным Председателем Си Цзиньпином в отношении мира во всем мире, безопасности, развития и окружающей среды.

Я удовлетворена результатами сегодняшних переговоров. Делается вывод о том, что в ходе визита министра Ван И в нашу страну были решены некоторые конкретные вопросы монголо-китайского сотрудничества и достигнуты реальные результаты. Нет сомнений, что монголо-китайское сотрудничество будет плодотворно продолжаться.

Ван И, член Госсовета КНР, министр иностранных дел: Я рад посетить степную Монголию спустя два года. Также приятно видеть, как меняется город Улан-Батор. Я приехал на равнины Монголии и почувствовал энергию. Как хороший сосед Монголии, Китай очень доволен прогрессом, достигнутым Монголией.

По словам министра, госпожа Б. Батцэцэг согласна по вопросу отношений между двумя странами. В нынешней международной ситуации Китай и Монголия готовы вместе преодолевать трудности как добрые соседи и добрые друзья. «Инициатива пояса и пути», предложенная Китаем, «Степная путь», предложенная Монголией, «Глобальная инициатива развития», предложенная Китаем, и «Новая политика возрождения», предложенная Монголией, будут разрабатываться скоординировано и определяются как движущая сила отношений двух стран. В ходе встречи стороны подтвердили взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Обе страны также уважают коренные интересы друг друга и готовы поддерживать политическую стабильность Монголии со стороны Китая. Монголия вновь заявляет о своей твердой поддержке политики «одного Китая», а также приветствует и выражает признательность за противодействие других стран вмешательству во внутренние дела Китая, связанные с Тайванем, Синьцзяном и Гонконгом.

В дальнейшем стороны выразили готовность укреплять приграничное сотрудничество, открывать приграничные порты, активизировать сотрудничество в инфраструктуре, такой как железные и автомобильные дороги, поддерживать транспортную цепочку между двумя странами. Также подписан меморандум о взаимопонимании по соединению железной дороги Гашуунсухайт – Ганцмод. Эта железная дорога очень важна для развития Монголии.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области экологии и активизации работы Эрдэнэбурэнской ГЭС. Мы также договорились о совместной реализации проектов, связанных с людьми, таких как строительство жилья в юрточном районе в Улан-Баторе, строительство очистных сооружений и мясокомбината. Китайская Народная Республика и Монголия активизировали сотрудничество в борьбе с пандемией, защите здоровья и жизни людей, увеличении частоты прямых рейсов между двумя странами и поощрении монгольских студентов, обучающихся в Китае, к обучению в классах. Две страны выразили приверженность укреплению сотрудничества и координации на международном уровне, поддержке открытых международных инициатив, основанных на многосторонности, поддержке Глобальной инициативы развития, предложенной Китаем, и защите общих интересов развивающихся стран. Спасибо вам всем!

Источник: Sonin.mn

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