Железнодорожное сообщение между Таджикистаном и Россией возобновится с 16 августа

CentralAsia (TJ) - Возобновляется курсирование пассажирских поездов между Россией и Таджикистаном, прекращенное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса – первый пассажирский состав отправится 16 августа из железнодорожного вокзала города Куляб в Волгоград.

Стоимость железнодорожных билетов пока не определена.

В прошлом месяце ГУП «Рохи охани Точикистон» («Железные дороги Таджикистана») сообщило, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном будет возобновлено с 30 августа. Однако министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим 5 августа на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что пассажирские поезда начнут курсировать между странами на две недели раньше.

Азиз Иброхим сообщил, что 16 августа начнёт курсировать пассажирский поезд по маршруту Куляб — Волгоград. «Поезд отправится во вторник в 10 часов утра и прибудет в город Волгоград в пятницу в 2 часов 08 минут. Время в пути – 72 часа», сказал он. Из Душанбе поезд будет отправляться по субботам в 10.18 по местному времени, из Волгограда — по вторникам. Движение поездов по маршруту Худжанд-Волгоград- Худжанд начнется с 7 сентября. Отправление из Худжанда по средам в 14.39, из Волгограда — по субботам в 12.08.

Россия отменила железнодорожное сообщение с Таджикистаном 17 марта 2020 года на фоне COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения