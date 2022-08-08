Россия закроет возможность переговоров, если проведет «псевдореферендумы» на юге Украины, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения пророссийскими властями референдумов на южных территориях страны. Он отметил, что если Россия позволит провести избирательный процесс, то закроет все возможности для переговоров с Украиной.

«Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент»,— сказал глава государства в ежедневном видеообращении к нации, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что ключевое сейчас по-прежнему «это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров». «Ежедневно и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы»,— добавил он.

Российские военные контролируют территории Херсонской и Запорожской областей с весны текущего года. В июне Кирилл Стремоусов, называющий себя замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, сообщил, что референдум в регионе планируется провести осенью 2022 года. Конкретных дат он не приводил. Также референдум планируется провести в Запорожской области. В июле пророссийские власти Запорожской области сообщили о создании избиркома для проведения референдума.

Член Совета федерации Сергей Цеков говорил, что референдумы о вхождении в состав России признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей могут пройти «в течение года».