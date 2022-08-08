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В Узбекистане проходят вступительные экзамены в вузы

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 8 августа, в Узбекистане стартовали вступительные экзамены для абитуриентов.

По данным Государственного центра тестирования республики, испытания проводятся с 8 по 20 августа в две смены.

1 смена — с 07:00 до 10:00;

2 смена — с 19:00 до 22:00.

Абитуриентам необходимо явиться на территорию проведения тестового испытания не менее чем за 1 час до указанного в пропуске времени и пройдя проверку занять свое место:

1 смена — до 06:30;

2 смена — до 18:30.

При себе нужно иметь только оригинал паспорта (ID-карты) и распечатанный пропуск абитуриента.

Планируется, что в экзаменах примут участие за одну смену более 48 тысяч человек. В качестве наблюдателей на мероприятии будут присутствовать около 3500 руководителей и педагогов. Для сдачи тестов подготовлены 58 площадок. Изучить список мест, где пройдут испытания, можно на сайте центра.

Тестовые испытания проводятся под полным видеонаблюдением с онлайн-трансляцией, которую все желающие могут смотреть на сайте test2022.uz.

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