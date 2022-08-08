В сторону Израиля пустили ракеты спустя минуты после вступления в силу перемирия

CentralAsia (CA) - Ракеты были выпущены в сторону юга Израиля всего через несколько минут после того, как в 7 августа вечером вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад», сообщает The Jerusalem Post.

Согласно изданию, ракеты были выпущены по израильским населенным пунктам вблизи границы с Газой в воскресенье вечером, нарушив соглашение о прекращении огня всего через 8 минут после его вступления в силу.

Тем временем генеральный секретарь палестинского «Исламского джихада» Зияд аль-Нахале предупредил, что боевые действия с Израилем будут продолжены, если государство не выполнит требования об освобождении заключенных «Исламского джихада».

«Если противник не будет соблюдать то, о чем мы договорились через египетского посредника, мы снова возобновим боевые действия», - заявил Нахале во время речи, произнесенной после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Лидер движения заявил, что Израиль согласился освободить из тюрьмы двух командиров - Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади в обмен на соглашение о прекращении огня.

Он также отметил, что Израиль «решительно стремился к достижению прекращения огня».

Перемирие вступило в силу 5 августа в 23:30 по местному времени, однако вскоре после этого стали поступать сообщения об отдельных пусках ракет из Газы в сторону Израиля.

Израильская сторона ранее также предупредила, что в случае нарушения перемирия «Исламским джихадом» будет наносить ответные удары по сектору Газа.

«Если режим прекращения огня будет нарушен, государство Израиль оставляет за собой право ответить силой», - заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

6 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Израиль ликвидировал нескольких командиров боевиков. Израильское военное командование заявляло, что в ходе операции выполнило основную часть поставленных задач.