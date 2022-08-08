Находящийся в отпуске президент Сердар Бердымухамедов занялся спортом вместе с сыном. Видео

CentralAsia (TM) - Госинформагентство ТДХ рассказало, как проводит свой отпуск президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В этот день рано утром глава государства и его сын Керимгулы проехались на велосипедах по НТЗ «Аваза» и побережью Каспийского моря. Затем посетили спорткомплекс «Аваза», где «глава государства занялся физическими упражнениями на тренажерах и спортивными занятиями, демонстрируя при этом неизменно высокое мастерство».

Cын полностью копирует поведение отца – Гурбангулы Бердымухамедова, который также ездил на велосипеде по Авазе и занимался в спортзале, при этом ТДХ описывает его такими же эпитетами.

«Как отмечает глава государства, каждый из спортивных тренажеров имеет свои особенности, в определенной степени значим как для закалки тела, так и для физического состояния человека. Если упражнения выполнять правильно, то отдача для здоровья будет высока», – пишет ТДХ.

В репортаже гостелевидения также показаны чиновники: женщины в длинных юбках и спортивных ветровках играют в пинг-понг и шашки, мужчины, которые также одеты в одинаковые ветровки (в эти дни погода в Туркменбаши достигает +37 градусов), занимаются на тренажерах и играют в волейбол.