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Число случаев COVID-19 в мире превысило 584 млн

CentralAsia (CA) -  Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 584 млн 189 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 417 тыс. 842 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 825,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 152, Франции - 2 326 (данные на 06.08), Германии - 1 717 (данные на 06.08), Великобритании - 2 696 (данные на 04.08), Италия - 2 871, Южной Корее - 492. Сведения по США отсутствуют.

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