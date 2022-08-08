ISW: Российские войска продолжают усилия по прорыву оборонительных рубежей вдоль линии Авдеевка-Донецк (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 7 на 8 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы, вероятно, добились постепенных успехов в населенных пунктах на северо-западной и юго-западной окраинах Донецка и продолжают усилия по прорыву украинских оборонительных рубежей вдоль линии соприкосновения Авдеевка-Донецк.

Выводы института:

Российские войска наносят ограниченные наземные удары юго-западнее и юго-восточнее Изюма, восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута.

Российские войска пытаются продвинуться восточнее Николаева.

Российские войска формируют новую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду в Оренбургской области в составе 3-го армейского корпуса.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.