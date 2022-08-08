ISW: Российские войска продолжают усилия по прорыву оборонительных рубежей вдоль линии Авдеевка-Донецк (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:34, 08 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 7 на 8 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы, вероятно, добились постепенных успехов в населенных пунктах на северо-западной и юго-западной окраинах Донецка и продолжают усилия по прорыву украинских оборонительных рубежей вдоль линии соприкосновения Авдеевка-Донецк.
Выводы института:
Российские войска наносят ограниченные наземные удары юго-западнее и юго-восточнее Изюма, восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута.
Российские войска пытаются продвинуться восточнее Николаева.
Российские войска формируют новую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду в Оренбургской области в составе 3-го армейского корпуса.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.