В Узбекистане выявлено 32 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:39, 08 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 8 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 360. В течение прошедших суток зафиксированы 32 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (6) и по 3 новых случая в Бухарской, Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях.
За день выздоровел 61 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 240 750).
На лечении находятся 973 больных COVID-19.
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