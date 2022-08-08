В Узбекистане выявлено 32 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 8 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 360. В течение прошедших суток зафиксированы 32 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (6) и по 3 новых случая в Бухарской, Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях.

За день выздоровел 61 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 240 750).

На лечении находятся 973 больных COVID-19.