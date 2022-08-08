Талибы вновь попросили Узбекистан вернуть вертолеты, прибывшие из Афганистана

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 8 августа, Министерство обороны Афганистана обратилось к Таджикистану и Узбекистану с просьбой вернуть вертолеты, на которых улетели афганские военные в период падения Кабула, передаёт TOLOnews.

«Вертолеты являются собственностью афганского народа. Они должны быть возвращены нынешнему правительству [Афганистана], министерству обороны», — сказал представитель «Талибана» Инаятулла Хоразами.

«Некоторые аналитики считают, что получить вертолеты будет невозможно до тех пор, пока правительство талибов не будет признано международным сообществом. Что касается вертолетов, я не уверен, что документация на эти вертолеты имеет отношение к Афганистану. Вторая проблема — это проблема правительства талибов, которое не признано ни одной страной», — отметил бывший афганский дипломат Фахим Кохдамани.

Афганские военные бежали на самолетах и вертолетах в Узбекистан в августе 2021 года, когда боевики «Талибана» заняли Кабул и нанесли поражение администрации президента Гани.

В январе этого года «Талибан» уже требовал вернуть 40 вертолетов из Узбекистана и Таджикистана. Представитель министерства обороны талибов Иноятулла Хорезми тогда сообщил, что «к правительствам двух стран (Узбекистана и Таджикистана) неоднократно обращались с просьбой вернуть вертолеты нынешнему правительству Афганистана».

Речь идет о 22 самолетах и 24 вертолетах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в августе после прихода к власти движения «Талибан». Афганская авиатехника в количестве 18 единиц также была вывезена в Таджикистан.

Позднее специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в интервью «Голосу Америки» заявил, что за авиатехнику заплатило правительство США. «Оно финансировало предыдущее правительство Афганистана. Таким образом, мы считаем, что то, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона. Мы храним эту военную технику по соглашению с США и сообщили об этом «Талибану»», — сказал Исматулла Иргашев .

Представители министерства обороны США подтвердили «Голосу Америки», что ни Узбекистан, ни Таджикистан не планируют возвращать самолеты и вертолеты Афганистану. При этом американская сторона до сих пор не приняла окончательного решения о том, что будет с этой авиатехникой.