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В Узбекистане пройдет турнир по кибербезопасности

CentralAsia (UZ) -  11 августа в Ташкенте состоится турнир в сфере кибербезопасности «AntiHack Challenge», организаторами которого выступят IT Park, Cisco и оператор цифровой связи Beeline Uzbekistan при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Central Asia Distribution.

Как передает пресс-служба министерства, программа турнира рассчитана на один день и будет включать в себя 4 лабораторные работы.

Мероприятие нацелено на повышение интереса молодёжи страны к информационной безопасности, а также развитие навыков и потенциала по информационной безопасности.

По окончании соревнования участники получат от организаторов призы в виде техники.

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