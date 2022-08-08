В Узбекистане пройдет турнир по кибербезопасности

- Узбекистан, общество
- 13:13, 08 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - 11 августа в Ташкенте состоится турнир в сфере кибербезопасности «AntiHack Challenge», организаторами которого выступят IT Park, Cisco и оператор цифровой связи Beeline Uzbekistan при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Central Asia Distribution.
Как передает пресс-служба министерства, программа турнира рассчитана на один день и будет включать в себя 4 лабораторные работы.
Мероприятие нацелено на повышение интереса молодёжи страны к информационной безопасности, а также развитие навыков и потенциала по информационной безопасности.
По окончании соревнования участники получат от организаторов призы в виде техники.
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