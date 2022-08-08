В Узбекистане пройдет турнир по кибербезопасности

CentralAsia (UZ) - 11 августа в Ташкенте состоится турнир в сфере кибербезопасности «AntiHack Challenge», организаторами которого выступят IT Park, Cisco и оператор цифровой связи Beeline Uzbekistan при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Central Asia Distribution.

Как передает пресс-служба министерства, программа турнира рассчитана на один день и будет включать в себя 4 лабораторные работы.

Мероприятие нацелено на повышение интереса молодёжи страны к информационной безопасности, а также развитие навыков и потенциала по информационной безопасности.

По окончании соревнования участники получат от организаторов призы в виде техники.