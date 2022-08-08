Член Госсовета КНР нанес визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 8 августа, член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И нанес визит вежливости президенту Монголии.

Президент подчеркнул успешное развитие всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китаем, а также отметил необходимость дальнейшего укрепления отношений и тесного сотрудничества даже во времена сложных международных ситуаций и пандемий.

Президент Монголии также заявил, что выступает за активизацию торгово-экономического сотрудничества, принятие в этом контексте среднесрочного стратегического плана, активное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды.

Министр иностранных дел Ван И выразил благодарность за встречу и передал приветствие председателя КНР Си Цзиньпина. Он также подтвердил приглашение президента Монголии посетить КНР. Министр иностранных дел Ван И выразил желание расширять и развивать отношения и сотрудничество между двумя странами во всех областях и выразил свое сотрудничество. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в транспортно-логистической, горнодобывающей, энергетической и инфраструктурной сферах, создания экономического коридора между Монголией, Китаем и Россией, а также по международным и региональным вопросам.

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