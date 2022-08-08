экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генсек ООН начал свое азиатское путешествие с Японии, Монголии и Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал свое азиатское путешествие, в ходе которого он посетит Японию, Монголию и Южную Корею.

Генеральный секретарь прибыл в Японию в четверг. В Японии он принял участие в церемонии памяти мира в Хиросиме, которая проводится 6 августа каждого года, сказал пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Во время своего пребывания в Японии Гутерриш встретился с несколькими высокопоставленными японскими чиновниками, в том числе с премьер-министром Фумио Кисида. Он также встретился с группой выживших жертв атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, известной как хибакуша, и принял участие в диалоге с молодыми активистами, возглавляющими инициативы по ядерному разоружению, нераспространению и другим глобальным вопросам.

Затем генеральный секретарь отправится в Монголию 8 августа, которая продемонстрировала приверженность нераспространению и разоружению, объявив себя зоной, свободной от ядерного оружия. Гутерриш примет участие в церемонии посадки деревьев в столице страны Улан-Баторе в знак признания инициативы Монголии «Один миллиард деревьев», которая направлена на посадку 1 миллиарда деревьев к 2030 году в рамках усилий Монголии по уменьшению воздействия изменения климата и борьбе с опустыниванием. Кроме того, он посетит кочевую семью и узнает об их образе жизни, сказал пресс-секретарь.

После своего визита в Монголию генеральный секретарь 11 августа отправится в Южную Корею. Детали его визита в Южную Корею все еще прорабатываются, сказал пресс-секретарь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане за сутки выявили 1373 случая COVID
  • Полный текст совместного заявления министров иностранных дел Монголии и Китайской Народной Республики
  • В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com