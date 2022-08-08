Генсек ООН начал свое азиатское путешествие с Японии, Монголии и Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал свое азиатское путешествие, в ходе которого он посетит Японию, Монголию и Южную Корею.

Генеральный секретарь прибыл в Японию в четверг. В Японии он принял участие в церемонии памяти мира в Хиросиме, которая проводится 6 августа каждого года, сказал пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Во время своего пребывания в Японии Гутерриш встретился с несколькими высокопоставленными японскими чиновниками, в том числе с премьер-министром Фумио Кисида. Он также встретился с группой выживших жертв атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, известной как хибакуша, и принял участие в диалоге с молодыми активистами, возглавляющими инициативы по ядерному разоружению, нераспространению и другим глобальным вопросам.

Затем генеральный секретарь отправится в Монголию 8 августа, которая продемонстрировала приверженность нераспространению и разоружению, объявив себя зоной, свободной от ядерного оружия. Гутерриш примет участие в церемонии посадки деревьев в столице страны Улан-Баторе в знак признания инициативы Монголии «Один миллиард деревьев», которая направлена на посадку 1 миллиарда деревьев к 2030 году в рамках усилий Монголии по уменьшению воздействия изменения климата и борьбе с опустыниванием. Кроме того, он посетит кочевую семью и узнает об их образе жизни, сказал пресс-секретарь.

После своего визита в Монголию генеральный секретарь 11 августа отправится в Южную Корею. Детали его визита в Южную Корею все еще прорабатываются, сказал пресс-секретарь.

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